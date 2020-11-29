Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım /29 Kasım 2020 23:40

Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenen Beşiktaş'ta futbolcular Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nın soyunma odasındaki tahtaya, "TEKERRÜR 3-4" yazdı, bu görüntü kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı.

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15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenen Beşiktaş'ta futbolcular Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nın soyunma odasındaki tahtaya, "TEKERRÜR 3-4" yazdı, bu görüntü kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı.

Beşiktaş, Kadıköy'deki 4-3'lük Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutluyor.

15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenen Beşiktaş'ta futbolcular Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nın soyunma odasındaki tahtaya, "TEKERRÜR 3-4" yazdı, bu görüntü kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı. Bu görüntünün üstüne ise  "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası V2" notu düşüldü.

Bu paylaşım sosyal medyayı sallarken, iki takım taraftarları arasında atışmalar da yaşandı.


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