Beşiktaş'tan Hatay'da büyük kayıp

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtaki tek golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti. 73. dakikada Mehmet Topal ile beraberliği yakalayan Beşiktaş'ın golü, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Galatasaray derbisinden 3 puanla dönen ve Hatay'da galibiyete devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu skorla 20 puanla 3. sırada kaldı.
Averaj farkıyla 2. sırada yer alan bordo-beyazlılar ise, puanını 23'e yükseltti.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.