Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş'tan Hatay'da büyük kayıp /30 Ekim 2021 18:16

Beşiktaş'tan Hatay'da büyük kayıp

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtaki tek golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti. 73. dakikada Mehmet Topal ile beraberliği yakalayan Beşiktaş'ın golü, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Galatasaray derbisinden 3 puanla dönen ve Hatay'da galibiyete devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu skorla 20 puanla 3. sırada kaldı. 
Averaj farkıyla 2. sırada yer alan bordo-beyazlılar ise, puanını 23'e yükseltti.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
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