Beşiktaş'tan Kadıköy'de tarihi galibiyet

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırladı. Maçı Beşiktaş 15 yıl önceki Panculu maçtaki gibi aynı skorla 4-3 kazandı.
2. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas’ın vuruşu savunmada Roiser’den döndü. Dönen topta Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.
4. dakikada ceza sahası dışında Larin’in pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar’ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2
34. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand’ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1’e indiren golü attı. 1-2
39. dakikada Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
2. yarıya Fenerbahçe 2 değişiklikle girdi. 49. dakikada Gökhan'a faul yapan Larin ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişilik Beşiktaş 54. dakikada Necip'le golü buldu: 3-1.
68. dakikada Ademi'nin çabasıyla top Pelkas'a geldi, Ozan Tufan karambolde skoru 3-2 yaptı.
83. dakikada Mert Hakan pozisyonu değerlendiremedi.
88. dakikada N'Sakala, N'Koudu'nun getirdiği topu ağlara gönderdi: 4-2.
90 artı 6'da Thiam'ın şut attığı pozisyonda Welinton kontrolsüz girdi, VAR uyarısı ile gelen penaltıyı Ozan Tufan gole çevirdi.
Maç da 4-3 sona erdi.