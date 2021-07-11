Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan milli futbolcuyla üç yıllık anlaşma /11 Temmuz 2021 17:56

Beşiktaş'tan milli futbolcuyla üç yıllık anlaşma

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma hedefinde. Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

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Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor.Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak.

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
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