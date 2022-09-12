Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a Emre Belözoğlu çelmesi /12 Eylül 2022 21:06

Beşiktaş'a Emre Belözoğlu çelmesi

Bu sezon ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

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Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Konyaspor'un dışında ligde bu sezon yenilgisi olmayan iki takımın karşılaştığı maç, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın golü 71. dakikada Traore'den geldi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Valérien Ismaël ise kırmızı kart görerek kulübeden ayrılmak durumunda kaldı.

Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 13 puanda kalırken, ligdeki 5 maçında da gol yemeyen Başakşehir ise son kazandığı maçla puanını Beşiktaş ile eşitledi.

Beşiktaş gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olurken, Başakşehir'in bir sonraki rakibi ise Karagümrük.

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