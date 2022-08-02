"ERZURUMLULARLA HELALLEŞMEYE GELDİK"





"SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ" ÇIKIŞI





Grup toplantıları için Erzurum'u seçen CHP heyetiyle birlikte şehre gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada 5'li çete olarak adlandırdığı iş adamları konusuna da değindi. Bazı iş insanlarının kendisiyle görüşmek için aracılar koyduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bu isimlerle görüşmeyeceğini ifade etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in kapanmasının ardından Salı Toplantıları’nın ilkini Erzurum’da gerçekleştirdi.Kılıçdaroğlu, "Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra'daki mahkemelere gidecekler... Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem” dedi."Erzurum’da neden bir tek milletvekili bile uzun süredir CHP’den çıkmadı? Bu işin kabahati CHP’lilerde” diyen Kılıçdaroğlu “İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, Ankara’da nutuklar attık. Erzurumlu niye bize oy versin?” Erzurumlularla helalleşmeye geldik” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu “Bütün komşularımızla hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Suriye’de namaz kılacaklardı değil mi, ne oldu? Onlar Suriye’ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600 bin, sayısını kimse bilmiyor, niçin kardeşim? Onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.