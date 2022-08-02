Samanyolu Haber /Gündem / "Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye" /02 Ağustos 2022 17:25

"Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye"

Meclis’in kapanmasının ardından Salı Toplantıları’nın ilkini Erzurum’da yapan CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada 5'li çete olarak adlandırdığı iş adamları konusuna da değindi.

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Grup toplantıları için Erzurum'u seçen CHP heyetiyle birlikte şehre gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada 5'li çete olarak adlandırdığı iş adamları konusuna da değindi. Bazı iş insanlarının kendisiyle görüşmek için aracılar koyduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bu isimlerle görüşmeyeceğini ifade etti.
 Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in kapanmasının ardından Salı Toplantıları’nın ilkini Erzurum’da gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra'daki mahkemelere gidecekler... Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem” dedi.

"ERZURUMLULARLA HELALLEŞMEYE GELDİK"

"Erzurum’da neden bir tek milletvekili bile  uzun süredir CHP’den çıkmadı? Bu işin kabahati CHP’lilerde” diyen Kılıçdaroğlu “İğneyi  önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, Ankara’da nutuklar attık. Erzurumlu niye bize oy versin?” Erzurumlularla helalleşmeye geldik” ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ" ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu “Bütün komşularımızla hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Suriye’de namaz kılacaklardı değil mi, ne oldu? Onlar Suriye’ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600 bin, sayısını kimse bilmiyor, niçin kardeşim? Onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.
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