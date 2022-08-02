Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in kapanmasının ardından Salı Toplantıları’nın ilkini Erzurum’da gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, "Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra'daki mahkemelere gidecekler... Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem” dedi.
"ERZURUMLULARLA HELALLEŞMEYE GELDİK"
"Erzurum’da neden bir tek milletvekili bile uzun süredir CHP’den çıkmadı? Bu işin kabahati CHP’lilerde” diyen Kılıçdaroğlu “İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, Ankara’da nutuklar attık. Erzurumlu niye bize oy versin?” Erzurumlularla helalleşmeye geldik” ifadelerini kullandı.
"SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ" ÇIKIŞI
Kılıçdaroğlu “Bütün komşularımızla hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Suriye’de namaz kılacaklardı değil mi, ne oldu? Onlar Suriye’ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600 bin, sayısını kimse bilmiyor, niçin kardeşim? Onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.