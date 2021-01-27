Beşli Çete için Saray muslukları açtı

Sağlık Bakanlığının 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi yapım ihalesi yaklaşık 1.1 milyar TL’ye iktidara yakınlığıyla bilinen ve kamudan milyarlarca liralık ihaleler alıp vergi affı getirilen Kalyon İnşaat’a verildi. İktidarın muslukları sonuna kadar açtığı ve kamuoyunda ‘Beşli Çete‘ olarak bilinen yandaş müteahhit şirketlerden olan Kalyon İnşaat, hastaneyi iki yılda tamamlayacak.





1.1 MİLYARLIK İHALE PAZARLIKLA VERİLDİ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 22 Eylül 2020 tarihinde 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapımı için bir ihale düzenlendi. Pazarlık usulü ile yapılan ve 19 Ocak’ta açıklanan ihale 1 milyar 99 milyon TL’ye Kalyon İnşaat’a verildi. İmzalanan sözleşmeye göre hastane 2023 yılı başına kadar tamamlanacak.





YENİ HASTANEYE İHTİYAÇ YOK

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Trabzon’daki 22 hastanede toplam 3 bin 211 yatak bulunuyor. Trabzon’da nitelikli yatak sayısı bin 927. Hastanelerde yer alan yoğun bakımlarda ise toplam 361 yatak bulunuyor. Şehir hastanesi tamamlandığında kapatılacak olan Trabzon’daki kamu hastaneleri, şehir hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.





KAMU KAYNAKLARININ AKTIĞI 5 ŞİRKETTEN BİRİ

Trabzon Şehir Hastanesi ihalesi, Kalyon İnşaat’ın AKP döneminde kamudan aldığı yüzlerce ihaleden sadece birisi. Kalyon İnşaat’ın üstlendiği bazı kamu ihaleleri ise şöyle:





KTÜ Farabi Hastanesi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi

Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tanap 4

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

Taksim Yayalaştırma Projesi

Bakırköy Adalet Sarayı

Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi

İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi

Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi

Kuzey Marmara Otoyolu

KKTC Su Hattı Projesi

Vatan Caddesi Vergi Dairesi

2020’NİN EN ÇOK İHALE ALAN ŞİRKETİ

Geçen yıl kamudan en çok ihale alan firma Kalyon İnşaat oldu. Listenin birinci sırasında bulunan Kalyon İnşaat 2020’de toplam bedeli 34 milyar 543 milyon TL olan 20 sözleşmeye imza attı.





İHALELER HEP PAZARLIK USULÜ İLE

Kamu ihalelerindeki “olağan” usulü ise açık ihale değil, olağanüstü koşullarda uygulanan ve pazarlık usulü olan 21/B. Büyük ölçekli 17 ihalenin sadece 1’ini açık ihaleyle kazanan Kalyon İnşaat, 11 ihaleyi 21/B usulüyle, 5’ini ise belli isteklilerin çağrıldığı ihale usulüyle aldı.





19 KEZ VERGİ İNDİRİMİ YAPILDI

Kalyon İnşaat, geçen yıl Bursa Yenişehir Demiryolu Hattı yapım işini 9 milyar 449 milyon lira karşılığıyla aldı. İhale bedeli kadar tutarın vergiden istisna tutuldu. İhale ise Kalyon İnşaatın aldığı birçok ihale gibi pazarlık usulü ile oldu. Kalyon İnşaat son 10 yılda resim ve harç istisna belgelerine 19 kez indirim yapıldı.





KALYON, DÜNYADA DEVLETTEN EN ÇOK İHALE ALAN FİRMALARDAN





Şirket, Dünya Bankası’nın 1990-2017 tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında zirvede yer alıyor. Türkiye’deki kamu ihalelerinden önemli pay alan inşaat şirketleri arasındaki Kalyon, Makyol, Cengiz İnşaat, Limak ve Kolin’in AKP döneminde aldığı ihale bedelleri toplamı 1 trilyon 117 milyar 500 milyon TL bulmakta.





1974 YILINDA KURULDU

Grup, 1974 yılında inşaat sektöründe hizmet vermek amacıyla Kalyon İnşaat’ın kurulmasıyla başladı. AKP döneminde kamu ihalelerinde adı en çok geçen sermaye grubu oldu. İnşaat sektöründe hizmet veren grup, AKP ile birlikte altyapı, enerji, plastik boru, PVC pencere sistemleri gibi birçok farklı alanda hizmetler vermeye başladı. 2013’te Turkuvaz Medya Grubu’nu satın alan şirket, medya sektöründe de faaliyet veriyor.