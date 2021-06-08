Beşli Çete ihale şampiyonu oldu

AKP iktidarında, uzun süre Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak sunulan inşaat sektöründe, son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler belli oldu. ENR listesi olarak bilinen ve iki yıldır “csnturkiye.com” tarafından açıklanan listenin zirvesine sürpriz bir firma da ortak oldu.





Türkiye'de en çok kamu ihalesi alan müteahhitlere son 5 yılda verilen 55 ihalede tam 161.3 milyar liralık işi 5 firma aldı.





Listesinin ilk sırası 2020’de de değişmedi. 17 sözleşmeye 49.7 milyar liraya imza atan Kalyon İnşaat yer aldı. 40,4 milyarlık 15 ihale alan Kolin ikinci oldu. Üçüncü sıradaki Cengiz İnşaat, devletten 12 ayrı ihalede toplam 33.9 milyarlık iş aldı.





Geçtiğimiz yıllarda listenin üst sıralarında görülmeyen ERG İnşaat sadece bir dev ihaleyle zirvenin ortağı oldu. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren İhalesini alan ERG İnşaat dördüncü sıraya yerleşti. Saray’ın müteahhidi olarak bilenen Rönesans ise aldığı 10 ihalede 15.8 milyar liralık sözleşmeye imza attı.









55 İHALENİN 52'Sİ REKABETE KAPALI





55 ihaleden sadece 3 ihale rekabete imkan sağlayan açık usülde gerçekleştirildi. 37 ihale, iktidarın son yıllarda istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı 21-b Pazarlık usulüyle düzenlendi. Bu usül sayesinde milletin parasının oluk oluk aktığı projeler, kimseye duyurulmadan, kapalı kapılar arkasında gizli yapıldı. Bu ihaleler özel olarak davet edilen şirketlere adeta ikram edildi. 13 ihale “Belli İstekliler Arasında” usulüyle, kalan bir ihale yine istisna usulüyle bir ihale de Emlak Konut ihalesi olarak düzenlendi.









İLK 20'DE TANIDIK FİRMALAR





Makyol, Özgün Yapı, Özaltın, Taşyapı, Yapı ve Yapı, İC İçtaş, Astur, Limak, Nurol, Gülermak, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze listedeki diğer müteahhitler oldu.









Cengiz, Makyol, Özgün Yapı, Taşyapı, IC İçtaş, Astur, YSE, İzbeton, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi ve Eze geçtiğimiz yıla göre listede daha aşağı sıralara indi. Bunun yanında Rönesans, Özaltın, Limak, Nurol ve Gülermak listede daha üst sıralara çıktı.