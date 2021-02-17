Beşli çetede çatlak: Birbirlerini şikayet ettiler

Mehmet Cengiz’in şirketi, başta 3’üncü Havalimanı olmak üzere çoğu ihalede partneri olan Nihat Özdemir’in Limak Holding’ini Kamu İhale Kurumu’na şikâyet etti. “Erdoğan’ı gördükçe âşık oldum” diyen eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ethem Sancak’ın BMC Otomotiv Şirketi de ihalesini alamadığı AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni şikâyet için Kamu İhale Kurumu’na başvurdu.







Cengiz, Limak'ı ihale dışı bıraktı





Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Kurumu’nun 3 Şubat tarihinde yayımladığı tutanaklara göre, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, geçen yıl 23 Kasım tarihinde “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İki şirketin katıldığı ihaleyi Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi aldı. Ancak, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, ihale dosyasında eksiklikleri olduğunu belirterek, Limak’ı Kamu İhale Kurumu’na şikâyet etti. Kamu İhale Kurumu da oy çokluğuyla “İhalede mevzuata aykırılıklar tespit ederek, Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin verdiği teklifin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verdi. Böylece, Limak, ihale sürecinden elenmiş oldu.





Sancak'ın şikayeti kabul edilmedi





Kamu İhale Kurumu’nun 13 Ocak tarihinde yayımladığı bir başka tutanakta da dikkat çeken bir şikâyet başvurusu yer aldı. Tutanağa göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim 2020’de “109 adet otobüs alımı için” bir ihale düzenledi. İhaleyi de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce Saray’ın bahçesinde sürücüsüz elektrikli otobüsünü test ettiği Karsan Otomotiv Şirketi’nin aldığı açıklandı. Ancak Ethem Sancak’ın BMC Otomotiv Şirketi, Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç’ın sahibi olduğu şirketin aldığı ihaleyi şikâyet etti. BMC, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi alan Karsan Otomotiv’in belgelerinin eksik olduğunu ileri sürdü. Kamu ihale Kurumu ise “İhaledeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğunu” belirterek ihaleyi iptal etmedi.