Beşli çetede yine ihale kavgası: Birbirlerini şikayet ettiler

Birgün gazetesinin haberine göre, İkizdere'deki İşkence Vadisi'nde doğayı tahrip edecek taş ocağı ihalesini alan Cengiz Holding, ortaklaşa pek çok iş yaptıkları Limak Holding'le Hatay'daki bir proje yüzünden kavga etti.







Habere göre, iki holding, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım 2020’de “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ihalesinde gerilim yaşadı.







İhaleye her iki şirket de katıldı ve kazanan Limak'a bağlı Uludağ Elektrik Şirket ioldu. Ancak, Cengiz Elektrik, Limak'ı 'eskik dosya' gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu'na şikayet etti.





Kamu İhale Kurulu da oy çokluğuyla “İhalede mevzuata aykırılıklar tespit ederek, Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin verdiği teklifin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verdi. Böylece, Limak, ihale sürecinden elenmiş oldu. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale sonucuna göre de Limak'ın elenmesiyle ihale tam 88 milyon 333 bin TL’ye Cengiz Elektrik Şirketi’ne verildi.