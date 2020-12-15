'Beşli çete'nin bir numarasına çok 'anlamlı' ihale

17-25 Aralık döneminde internete sızan “Milletin a... koyacağız” kaydı ile hafızalardaki yerini koruyan Cengiz, kamu kurumlarından aldığı milyonlarca liralık ihalelere yenilerini ekledi. Millete küfür eden Cengiz'e Millet meclisini aydınlatma ihalesi verildi.





Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 12 milyon 932 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı. TBMM ile şirket arasında da 3 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı.





Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ihale aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 Ekim tarihinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hizmet Binası 2021 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alınması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 3 milyon 424 bin TL teklif veren Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı ve 16 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.





Cengiz Holding, tek kalemde 420 milyonluk vergi borcunun silinmesi ile de gündeme gelmişti.



