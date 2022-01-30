Beşli grup haini çok merak ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "beşli çete" olarak bilinen sermaye grubunun kendisiyle dolaylı olarak görüşmek istediğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Deniz Zeyrek, "Bu aralar bu beşli gruptan bazıları muhalefetin kapısını aşındıran hain kim diye öğrenmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.





Dün akşam Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu beşli çeteden sizinle görüşmek isteyen oldu mu? Ankara'da konuşuluyor" sorusunu "Beş müteahhidin görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim? Belki onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade edecekler. Ellerinde belki de dosya vardır. 'Efendim bizden bu kadar rüşvet istediler' diyecekler. Onlar da gelecek. Kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Bugün değil ama gelecek. 100 liralık geçiş ücretini 130 liraya çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor?" diye yanıtlamıştı.





FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuyu değerlendiren Gazeteci Murat Yetkin, "Bunlardan ünlü bir tanesi beni kabul etmiyorsanız siz gelin, binanın arkasından girin demiş" dedi. Program konuklarından Gazeteci Deniz Zeyrek ise "Bu aralar bu 5'li gruptan bazıları muhalefetin kapısını aşındıran hain kim diye öğrenmeye çalışıyor." bilgisini aktardı.





'TEMASA GEÇİP 'İHALEDE YOKUZ' DEDİLER'

Deniz Zeyrek ayrıca Sakarya Akyazı’dan İstanbul Havalimanı’na kadar gidecek olan ve dört etaptan oluşan yüksek hızlı tren hattı projesiyle ilgili olarak da Kolin İnşaat'tan kendisiyle temasa geçtiklerini ve 'Biz bu ihalede yokuz' dediklerini ileri sürdü. Zeyrek, benzer şekilde Cengiz Holding'den de kendisiyle görüşme talep edildiğini belirtip "Ben görüşemedim. Muhtemelen onlar da 'biz yokuz diyecekler." dedi. Ankara'da da çok büyük bir ihale olduğunu aktaran Deniz Zeyrek, "Adliye bir yerde toplanacak. Başta ihale yapmadan bir şirkete 'Siz yapın' denilmişti. Ama o şirket de girmek istemiyor." diye konuştu.