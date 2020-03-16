Beste Uyanık'tan CNN Türk itirafı: Haberi onlar yaptırdı, her şeyi üstüme attılar

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, termik santrallere filtre takılmasının tartışıldığı dönemde sunduğu "maliyet" haberi nedeniyle tepki çekmişti.





Uyanık, yeni koronavirüse ilişkin yaptığı bir çağrıya Barbaros Şansal ve Prof. Dr. Hakan Kar'dan gelen tepkilere yanıtında "termik santral" haberine ilişkin itirafta bulundu.





Uyanık, CNN Türk'ten kovulmadığını söylerken, ilgili habere ilişkin, "#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım" dedi.





Uyanık, Şansal ve Kar'ın tepki gösterdiği tweetinde "Korona, akciğere inmeden önce, 4 GÜN boğazda takılıyor. Hasta kuru öksürmeye başlıyor, boğazı ağrıyor.. Eğer, kritik eşikte bol su içer, #tuz, sıcak su ve #sirke gargara yaparsanız vücut ciğerlere inmeden virüs atılabilir Ricam bunu yayalım, hayat kurtaralım" demişti.