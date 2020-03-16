Samanyolu Haber /Gündem / Beste Uyanık'tan CNN Türk itirafı: Haberi onlar yaptırdı, her şeyi üstüme attılar /16 Mart 2020 13:49

Beste Uyanık'tan CNN Türk itirafı: Haberi onlar yaptırdı, her şeyi üstüme attılar

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, tepki çeken termik santral haberine ilişkin, 'CNN Türk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. İstifa ettim. Uydurmayalım' açıklamasında bulundu

SHABER3.COM

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, termik santrallere filtre takılmasının tartışıldığı dönemde sunduğu "maliyet" haberi nedeniyle tepki çekmişti.

Uyanık, yeni koronavirüse ilişkin yaptığı bir çağrıya Barbaros Şansal ve Prof. Dr. Hakan Kar'dan gelen tepkilere yanıtında "termik santral" haberine ilişkin itirafta bulundu.

Uyanık, CNN Türk'ten kovulmadığını söylerken, ilgili habere ilişkin, "#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım" dedi.

Uyanık, Şansal ve Kar'ın tepki gösterdiği tweetinde "Korona, akciğere inmeden önce, 4 GÜN boğazda takılıyor. Hasta kuru öksürmeye başlıyor, boğazı ağrıyor.. Eğer, kritik eşikte bol su içer, #tuz, sıcak su ve #sirke gargara yaparsanız vücut ciğerlere inmeden virüs atılabilir Ricam bunu yayalım, hayat kurtaralım" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beste Uyanık'tan CNN Türk itirafı: Haberi onlar yaptırdı,... Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:21