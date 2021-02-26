Beşyüz bin hastanın verileri çalındı

Hastanelerin hasta bilgileri içeren veri kayıtlarına giren hacker'lar, 500 bin hastaya ait hassas tıbbi verileri ele geçirdi. Önlemler, Fransa'da Corona virüsüyle mücadele etmek için büyük çaba harcayan sağlık çalışanlarına daha büyük bir yük bindirdi. Saldırının kaynağı araştırılana kadar bazı işlemleri elden yapmak zorunda kalan pek çok hastanede hem Corona, hem de diğer ünitelerde işlem ve ameliyatlar yavaşladı. Hastaneler, acil olmayan ameliyatları ya da röntgen çekimlerini ertelemek zorunda kaldı.
Fransa Dijital Teknoloji Bakanı Cedric O, 2020 yılında 27 Fransız hastanesinin saldırıya uğradığını, bu saldırıların tüm ülkeye yayılmasından endişe ettiklerini belirtti. Cedric O, yılbaşından bu yana haftada bir hasteneye siber saldırı yapıldığını açıkladı.
Ancak Fransa, hastanelerine siber saldırı düzenlenen tek ülke değil. Avrupa ve Amerika'da da çok sayıda hastane bu saldırıların hedefi oluyor. Geçtiğimiz yıl Amerika'da Sağlık devi Universal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı 400 sağlık tesisi de siber saldırılardan etkilenmişti. Uzmanlar, şimdilik, bu saldırıların politik değil, para kazanma amaçlı olduğunu ve yabancı devletler tarafından desteklenmediğini düşünüyor.
Paris Savcılığı soruşturma açtı
Bu verilerin yer aldığı bir dosyanın internet ortamında dolaşması üzerine harekete geçen Paris Savcılığı, "otomatik bir veri işleme sistemine hileli erişim, yasa dışı kayıt ve bu verilerin çıkarılıp yayılması yoluyla dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma açtı. Soruşturmayı, Paris Adliyesi Teknolojik Suçlarla Mücadele Ofisi üstlendi.
İnternet korsanları tarafından ele geçirilen belgelerde yer alan, 500 bin hastanın isim, soy isim, adres, telefon numarası, sosyal sigorta numarası, e-mail adresi, sağlık durumlarına ait yorumlar, aile hekimlerinin isim ve adresleri ile kan gruplarına ilişkin bilgileri sızdı. Siber korsanların, internet ortamında bu veriler üzerinden ticari pazarlık yaptıkları da tespit edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamu kurumları ile özel şirketlerin güvenlik sistemlerini güçlendirmek için 1,2 milyar Euro bütçe ayırdıklarını duyurmuştu.