Beyaz eşyada zam kapıda

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer'in verdiği bilgiye göre ilk dokuz aylık dönemde beyaz eşya iç satışları altı ana ürün (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makenesi, bulaşık makinesi ve fırın) grubunda yüzde 14 artarak 6 milyon adet seviyesine yükseldi.





Aynı dönemde beyaz eşya ihracatı yüzde 6 düşüşle 14,9 milyon adet seviyesine geriledi.





İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ocak-eylülde 20,1 milyon adet ile geçen yılın yüzde 1 gerisinde kaldı.





DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ MALİYETİ KATLADI





Can Dinçer, "Salgınını önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine dair belirsizlik nedeniyle yılın son üç ayına ilişkin tahmin vermek doğru olmaz." derken, ana belirleyici unsurlardan biri olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi.





Dinçer, "Döviz kurlarındaki artış tüm sektörlerde olduğu gibi maliyetlerimizde baskı teşkil ediyor, verimlilik çalışmaları ile bu artışı fiyatlara yansıtmamak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.