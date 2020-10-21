Samanyolu Haber /Ekonomi / Beyaz eşyada zam kapıda /21 Ekim 2020 12:28

Beyaz eşyada zam kapıda

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilediği sektörlerden biri olan beyaz eşya firmaları doların TL karşısında değer kazanması sebebiyle zam hazırlığında.

SHABER3.COM

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer'in verdiği bilgiye göre ilk dokuz aylık dönemde beyaz eşya iç satışları altı ana ürün (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makenesi, bulaşık makinesi ve fırın) grubunda yüzde 14 artarak 6 milyon adet seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde beyaz eşya ihracatı yüzde 6 düşüşle 14,9 milyon adet seviyesine geriledi.

İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ocak-eylülde 20,1 milyon adet ile geçen yılın yüzde 1 gerisinde kaldı.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ MALİYETİ KATLADI

Can Dinçer, "Salgınını önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine dair belirsizlik nedeniyle yılın son üç ayına ilişkin tahmin vermek doğru olmaz." derken, ana belirleyici unsurlardan biri olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi.

Dinçer, "Döviz kurlarındaki artış tüm sektörlerde olduğu gibi maliyetlerimizde baskı teşkil ediyor, verimlilik çalışmaları ile bu artışı fiyatlara yansıtmamak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz eşyada zam kapıda Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:29