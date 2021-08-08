Beyaz peynirin kilogram fiyatı 137 liraya fırladı

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon etiketlere yansımaya devam ediyor. En son ayçiçek yağına gelen yüzde yüz oranındaki zam tüketicilerin tepkisini çekerken 18 litrelik ayçiçeği yağı fiyatı 290 liraya ulaşmıştı. Zam furyasından etkilenen bir diğer ürün olan beyaz peynirin kilogram fiyatı ise 137 liraya ulaştı.



18 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI FİYATI 290 LİRAYA KADAR ÇIKTI



Aydın’da yerel yayın yayın yapan Hedef gazetesinden Gökhan Düzyol’a açıklamalarda bulunanan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, artışın hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı nedenleri olduğunu söyledi. Ayçiçek yağı fiyatlarında artışın önümüzdeki dönemde de sürebileceği belirtilirken, Türkiye’nin bu üründe ithalata bağımlılığının da fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıktığı kaydedildi.



Geçen yıl 135 liradan satılan 18 litrelik ayçiçeği yağı şimdilerde 290 liraya kadar çıktı.