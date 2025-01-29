Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek /29 Ocak 2025 11:15

Beyaz Saray: ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek

ABD’ye illegal yollarla giren herkesin ‘suçlu’ kabul edileceği açıklandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump’ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ettiğini belirterek, Trump’ın ‘yakala ve bırak’ uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını ve kararın ABD’nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Leavitt, tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını vurgulayarak, “ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek” dedi.
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