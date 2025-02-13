Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' tutumu nedeniyle AP'ye tavır aldı /13 Şubat 2025 10:48

Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' tutumu nedeniyle AP'ye tavır aldı

Donald Trump geçtiğimiz ay Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştiren bir kararname imzaladı. ABD menşeli haber ajansı Associated Press (AP) şu ana kadar Trump'ın değişikliğini kabul etmekle birlikte orijinal ismi kullanmaya devam etti.

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Beyaz Saray, Donald Trump'ın Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesine karşın asıl ismi kullanmayı sürdüren Associated Press (AP) muhabirini Salı günü Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğe akredite etmedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Beyaz Saray'ın Diplomatik Kabul Salonu'nda düzenlenen bir başka etkinliğe de ikinci bir muhabirin katılmasına izin verilmedi.

Salı günü erken saatlerde ABD hükümet yetkilileri, ajansın Meksika Körfezi'ne ilişkin stil kılavuzunu değiştirmemesi halinde AP'ye yasak getirme tehdidinde bulundu.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'in adını "Amerika Körfezi" olarak değiştiren bir kararname imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı başında yer alan ve Meksika ile sınırı bulunan su kütlesi 400 yılı aşkın bir süredir "Meksika Körfezi" adını taşıyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt çarşamba günü gazetecilere verdiği brifingde Trump yönetiminin hamlesini savunarak, "Oval Ofis'e kimin gireceğine karar verme hakkımızı saklı tutuyoruz," dedi ve "Beyaz Saray'ı haber yapmanın bir ayrıcalık" olduğunu sözlerine ekledi.

Bu durumdan başka gazetecilerin etkilendiğine dair herhangi bir belirti yoktu.

AP'nin kıdemli başkan yardımcısı ve genel yayın yönetmeni Julie Pace, "Trump yönetiminin AP'yi bağımsız gazeteciliği nedeniyle cezalandırması endişe verici," dedi.

Pace, "AP'nin içeriğine dayanarak Oval Ofis'e erişimimizi sınırlamak sadece halkın bağımsız haberlere erişimini ciddi şekilde engellemekle kalmıyor, aynı zamanda Birinci Anayasa Değişikliğini de açıkça ihlal ediyor," diye ekledi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, Beyaz Saray'ın bu hamlesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi ve yönetimi rota değişikliğine çağırdı.

Dernek Başkanı Eugene Daniels, "Beyaz Saray haber kuruluşlarının haberleri nasıl vereceğini dikte edemez ve gazetecileri cezalandıramaz," dedi.

Google Maps daha bu hafta "Gulf of America"yı kullanmaya başladı ve bu tür konularda ABD hükümetinin izinden gitme konusunda "uzun süredir devam eden bir uygulaması" olduğunu aktardı.

Diğer önde gelen çevrim içi harita sağlayıcısı Apple Maps de salı akşamı bazı tarayıcılarda "Amerika Körfezi"ne geçerken, bazı aramalarda her ikisi için de sonuç verildiği görüldü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın kararnamesine alaycı bir dille yanıt vermiş ve Kuzey Amerika'nın adının "America Mexicana" yani "Meksika Amerikası" olarak değiştirilmesini önermişti.
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