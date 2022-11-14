Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Biden ile Şi, Ukrayna'da nükleer silah konusunda hemfikir /14 Kasım 2022 19:00

Beyaz Saray: Biden ile Şi, Ukrayna'da nükleer silah konusunda hemfikir

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna'da nükleerin kullanılmasına karşı çıktıkları bildirildi.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin “samimi” geçtiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Biden ve Şi'nin bugün Endonezya'nın Bali Adası'nda yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

'ABD, ÇİN İLE REKABET ETMEYİ SÜRDÜRECEK
Gazeteduvar'da yer alan habere göre, iki liderin birçok konuda öncelikleri ve niyetlerini dile getirdiği "samimi" bir görüşme yaptığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Biden, ülke içinde güç kaynaklarına yatırım yapmak ve dünyada ortak ve müttefikleriyle iş birliği içinde olmak dahil, ABD'nin Çin ile güçlü bir şekilde rekabet etmeyi sürdüreceğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın bu rekabetin bir çatışmaya evrilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladığının altı çizilerek, Biden'ın iki ülkenin rekabeti sorumluluk sahibi bir şekilde yönetmesi ve iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini söylediği aktarıldı. Biden'ın, ABD ve Çin'in iklim değişikliği, küresel makroekonomik istikrar gibi milletler ötesi konularda birlikte çalışması gerektiğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, iki liderin, iletişim kanallarını açık tutmak ve yapıcı çabaların derinleştirilmesi için yetkili görevlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

'TAYVAN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ'
Öte yandan açıklamada, Biden'ın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet, Hong Kong ve insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Biden, Tayvan konusunda tek Çin politikasının değişmediğini ve herhangi bir tarafça statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı çıktığını ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın sürdürülmesinin tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirtti. Biden, Çin'in Tayvan'a karşı artan saldırganlığına karşı çıktığını ve bunun bölgede ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın altını oyduğunu, küresel refahı tehlikeye attığını dile getirdi. Biden ayrıca, Çin'in, hem Amerikan hem de dünya genelindeki çalışanlara ve ailelere zarar veren piyasa dışı ekonomik eylemleri hakkındaki endişesini belirtti. Biden ayrıca, Çin'de tutuklu bulunan ya da ülkeden çıkış yasağı getirilen Amerikan vatandaşlarının meselelerinin çözümünün de kendisi için bir öncelik olduğunu söyledi."

Açıklamada, Biden'ın, Ukrayna savaşında Rusya'nın nükleer tehdidine işaret ettiği aktarılarak, iki liderin, nükleer bir savaşın hiçbir zaman kazanılamayacağını, Ukrayna'da nükleerin kullanılması ya da tehdit olarak ele alınmasına karşı çıktıkları bildirildi. Öte yandan açıklamada, "İki lider, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Çin'i ziyaret etmesi konusunda mutabık kaldı" denildi. (DIŞ HABERLER)
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