Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray cephesinden sosyal medya için federal düzenleme açıklaması /05 Ekim 2021 00:31

Beyaz Saray cephesinden sosyal medya için federal düzenleme açıklaması

Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının dünya genelinde sorun yaşamasının ardından Beyaz Saray cephesinden de sosyal medya konusunda bir açıklama geldiği belirtildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan yaklaşık 4 saattir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.
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