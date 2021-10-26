Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması /26 Ekim 2021 21:47

Beyaz Saray’dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, aralarında ABD’nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yolundaki ortak çağrısı sonrasında yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi.

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merika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, aralarında ABD’nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yolundaki ortak çağrısı sonrasında yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi; G-20 zirvesinde yapılması planlanan Biden-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Jen Psaki’ye, ABD’nin Viyana Sözleşmesi’ne atıfta bulunduğu son açıklamasının, Osman Kavala'nın gözaltında kalmaya devam etmesinin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygıya gölge düşürdüğü yönündeki 18 Ekim tarihli açıklamasından bir geri adım olarak görülüp görülmemesi gerektiği soruldu.

Sözcü Jen Psaki, “Bu şekilde değerlendirilmemeli. Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda olduğu gibi endişe duyduğumuz konuları hem özel olarak hem de kamuoyu önünde gündeme getiriyoruz. Türkiye ortak çıkarları ilgilendiren konularda birlikte çalışmaya devam edeceğimiz bir ülke ve NATO müttefiki” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşüp görüşmeyeceği de gündeme geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Programda yerimiz var. Programa başka ikili görüşmeler için son şeklini vermek üzere çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran ayındaki ilk yurtdışı seyahatinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde uçakta Başkan’la birlikte seyahat edecekler için daha fazla bilgi verebilmeyi umuyoruz” dedi.

Psaki, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın uçaktaki basın mensuplarına açıklama yapmasının planlandığını da belirtti.
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