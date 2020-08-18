Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası oldu: ABD Posta Servisi /18 Ağustos 2020 08:51

Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası oldu: ABD Posta Servisi

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin "posta yoluyla" yapılması tartışmaları sürerken, devlete ait ABD Posta Servisine (USPS) sağlanan fonlar da gündeme oturdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "posta yoluyla oy" yöntemiyle yapılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu oldu.

Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söyledi.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratlar'ın teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetti.

Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise USPS'nin son 50 yıldır "çok kötü" yönetildiğini, amaçlarının bu kurumun artık zarar etmekten kurtulması olduğunu dile getirdi.

USPS'ye sağlanan fonların kesilmesinin, bu kuruma "iyilik" olduğunu savunan Trump, paranın gerçekten hizmet edenlere gittiğinden emin olmak istediklerinin altını çizdi.

Temsilciler Meclisi, USPS için tatilden dönüyor 
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise dün yaptığı açıklamada, USPS'ye yönelik bir bütçe teklifini gündeme aldığını aktararak, normalde eylülde tatili sona erecek Temsilciler Meclisi üyelerini Washington DC'ye çağırdı.

Demokratların bu hafta içinde USPS'ye fon sağlayan yasa tasarısını mecliste görüşerek geçirmesi bekleniyor. 

25 milyar dolar fon sağlanması talep edilmişti
Demokratlar, yeni teşvik paketi kapsamında, USPS'ye 25 milyar dolar fon sağlanmasını talep etmişti.

Ayrıca 3 Kasım seçimlerinin posta yoluyla yapılmasını sağlamak için bu kuruma 3,5 milyar dolar ek yardım yapılması istenmişti.

Cumhuriyetçilerin, başta bu konu olmak üzere birçok konuda Demokratlar ile anlaşamamasının ardından teşvik paketi görüşmeleri tıkanmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçilere sağladığı destekle bilinen USPS Başkanı Louis DeJoy'un geçen haftalarda kurumda yaptığı fazla mesai ücretlerinin kesilmesi gibi düzenlemeler de kurumu tartışmaların odağına getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası oldu:... Sonraki Haber >>

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:04:29