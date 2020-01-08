Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Eğer Kasım Süleymani'yi vurmasaydık... /08 Ocak 2020 10:26

Beyaz Saray: Eğer Kasım Süleymani'yi vurmasaydık...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin çok sayıda ABD'li diplomat ve askerine yönelik suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

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ABD'nin öldürdüğünü açıkladığı İranlı komutan Kasım Süleymani ile ilgili Fox News’a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, “Elimizdeki çok önemli olduğunu düşündüğümüz bilgi, Süleymani’nin ve onunla işbirliği yapanların yakın günlerde çok sayıda Amerikan diplomat ve askerini öldürmeye hazırlandığına işaret ediyor” dedi.

Trump'ın zayıflık kışkırtır anlayışı

Süleymani’nin öldürülmesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilkelerine aykırı olmadığının altını çizen Robert O'Brien, “Başkan, zayıflık kışkırtır, diye düşünüyor. Tarihte buna çok sayıda örnek bulabileceğimizi düşünüyorum. Bu fikir, Başkan Trump için dış politika ve ulusal güvenlik politikasının temel taşıydı” ifadelerini kullandı.

Esper: Elimizde ikna edici kanıtlar var

ABD Savunma Bakanı Mark Esper CNN ile yaptığı röportajda ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'ye suikast kararını gerekçesini açıklamıştı. Esper Washington'un Süleymani'nin Amerikalılara zarar verdiği iddia edilen ikna edici kanıtları olduğunu söylemişti.
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