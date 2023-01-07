Türkiye ve Suriye arasında geçen hafta Rusya’nın arabuluculuğunda savunma bakanları düzeyinde bir görüşme yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın da biraraya gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı merak edilirken, Erdoğan dünkü bir açıklamasında bu olasılığa yeşil ışık yakmıştı.

Ankara ve Şam arasında yürütülen görüşmeler Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde gündeme geldi.Brifingi veren, bir gazetecinin “Rusya’nın arabulucuğuyla Türkiye ve Esat rejimi arasında bir tür yakınlaşma yaşanıyor. ABD yönetiminin bakış açısından bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Kürtler bunun için bedel ödeyecek mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.ABD olarak Esat rejimiyle ilişkileri normalleştirmediklerine işaret eden Kirby, “Hiçbir ulus devleti de Esat rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmeyiz” ifadesini kullandı.John Kirby, “Bu görüşmelerin nereye gideceğini ve bundan ne çıkacağını göreceğiz. Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemem ama biz elbette Esat ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz” diye konuştu.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu hafta içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tarafın dışişleri bakanlarının da görüşmesinin planlandığı bilgisini vermişti.Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de iç savaş başlamadan önce Halep kentinde görüşme sırasında tokalaşırken, 6 Şubat 2011.Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak savunma bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz’’ demişti.İki ülke arasındaki bu yakınlaşma sürecine ABD’den ilk yorum Dışişleri Bakanlığı’ndan gelmişti.’nin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, “ülkelerin Beşar El Esat gibi zalim bir diktatöre eski gücünü kazandırmak için ilişkilerini üst seviyeye taşımalarını desteklemediklerini” belirtmiş; Esat rejiminin “Suriye halkına uyguladığı zulmün dikkatle değerlendirilmesi” çağrısında bulunmuştu.Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dünkü günlük basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, açıklamalardan haberdar olduklarını kaydederek, ABD’nin Esat rejimine karşı politikalarının değişmediğini yinelemişti.Price, ’’Diğer ülkelerin Esat rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini desteklemiyoruz. Şam'daki bu rejimin, ortaklarımız ve dünyadaki diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi ya da geliştirmeyi hak edecek bir şey yaptığını görmedik. Suriye halkı yaklaşık 12 yıldır süren savaşın acısını çekmeye devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye liderliğinde siyasi bir çözüme olan desteğimiz devam ediyor. Rejimle ilişki kuran herkes de bu ilişkinin Suriye halkına nasıl fayda sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının yerine getirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu kendilerine sormalı’’ diye konuşmuştu.