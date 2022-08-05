Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: 4 kişi ağır yaralı

Beyaz Saray’ın yanındaki, Lafayette Meydanı olarak bilinen kamuya açık parka Perşembe günü yıldırım düştü. Ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken Washington İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vito Maggiolo, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.







Maggiolo, parkta düzenli olarak devriye gezen gizli servis çalışanları ve polisin yaralıların hemen yardımına koştuğunu söyledi. Yaralıların 2’sinin erkek 2’sinin de kadın olduğu açıklandı.





Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişinin, başkanlık konutunu ve ofislerini çevreleyen çitin metrelerce uzağındaki bir ağacın yanında bulundukları belirtildi.





ABD’nin başkenti Perşembe günü Washington’da hava sıcaklığı 32 dereceyi aşmış, aynı gün kentte şiddetli bir fırtına meydana gelmişti.