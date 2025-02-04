Beyaz Saray: Musk, 'özel hükümet çalışanı'

Pazartesi günü isminin açıklanmaması koşuluyla personel meseleleri üzerine konuşan yetkili, Musk'ın Beyaz Saray’da devlet çalışanlarına verilen bir e-posta adresinin ve ofis alanının bulunduğunu belirtti.



Dünyanın en zengin adamı Musk'a Trump tarafından federal hükümeti küçültmek için geniş bir yetki verildi. Pazartesi sabahı, ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) ana binası kapatıldı.



Musk'ın Devlet Verimliliği Dairesi olarak bilinen ekibi, ABD Maliye Bakanlığı'ndaki hassas ödeme sistemlerine de erişim sağladı.



Demokratlar, Musk'ın federal hükümette gücü elinde toplamaya çalıştığından, hesap verebilirlikten uzak ve potansiyel olarak yasaya aykırı hareket ettiğinden endişe ediyor.



Özel hükümet çalışanları genellikle pozisyonlarına en fazla 130 günlük bir süre için atanırlar. Roket şirketi SpaceX ile milyarlarca dolarlık federal sözleşmeleri olan Musk'a etik anlaşmaları ve mali açıklamalarla ilgili standart kuralların nasıl uygulanacağı belirsiz.



Musk, Beyaz Saray yetkilisinin söylediğine göre, yaptığı iş için maaş almıyor. Federal yönergeler uyarınca, kamuya açık bir mali beyan raporu sunması pek olası değil. Yetkili, Musk'ın yasalara uyduğunu söylemenin dışında ek ayrıntılar vermedi.



Trump, Florida'da geçirdiği haftasonunun ardından Washington'a döndüğü Pazar akşamı Musk'ın çalışmalarını onayladığını belirtti.



Trump, "Elon'un iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. O büyük bir maliyet azaltıcı" dedi. Cumhuriyetçi başkan "Bazen aynı fikirde olmuyoruz ve onun önerisine uymuyoruz. Ama bence o harika bir iş çıkarıyor" diye ekledi.