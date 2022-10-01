Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz /01 Ekim 2022 13:47

Beyaz Saray: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidini ciddiye aldığını ancak, şu anda Moskova’nın nükleer silah kullanımına dair bir belirti görmediğini söyledi.

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Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD’nin Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığıyla ilgili tehdidine ilişkin riski "çok ciddiye aldığını" kaydeden Sullivan, Washington’un bu yüzden konu ile ilgili Moskova ile sürekli doğrudan temas içinde olduğunu vurguladı.

Sullivan, “Moskova o karanlık yola girerse ABD'nin alacağı kesin tepkiler de içinde olmak üzere diğer bütün konularda Rusya ile temas içindeyiz.” dedi.

Ukrayna’nın NATO üyeliği

Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun ise başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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