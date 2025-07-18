Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray resmen açıkladı: Trump'ın kronik hastalığı belli oldu /18 Temmuz 2025 11:23

Beyaz Saray resmen açıkladı: Trump'ın kronik hastalığı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın bacak ve ayaklarındaki şişlik görüntüleri kısa sürede gündem olurken, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumu için Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan bildirimde Trump'a 'kronik venöz yetmezlik' teşhisinin konulduğu belirtildi.

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Sıra dışı açıklamaları ve politikaları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de hastalığıyla tartışmalara neden oldu. 

Sözcü'de yer alan habere göre Trump'ın görüşmeler sırasında oldukça şiş ayak ve bacaklarıyla kameralara yakalanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar yaşanırken, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten geldi. 

'KRONİK VENÖZ YETMEZLİK TANISI KONULDU

Leavitt, yaptığı açıklamada Trump'ın hastalığına ilişkin "Kronik venöz yetmezlik, özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerde görülen, iyi huylu ve yaygın bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Leavitt, bu teşhisin Başkan'ın genel sağlığı açısından endişe verici olmadığını vurguladı.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR?

Venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarında kanın kalbe geri akmasını engellemesidir. Normalde damarlarda yer alan kapakçıklar kanın kalbe doğru akmasını sağlar ancak venöz yetmezlikte bu kapakçıklar doğru çalışmaz, kan kalbe akmaz ve damarlarda toplanarak damar duvarını zorlar. Bacaklarda şişlik ve deri renginde değişiklik ve kronik ağrıya neden olur.
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