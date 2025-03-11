Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray, Rusya’ya yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor /11 Mart 2025 10:49

Beyaz Saray, Rusya’ya yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor

Washington, Rusya’ya uygulanan yaptırımları hafifletme yollarını araştırıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı da dahil olmak üzere enerji yaptırımlarında esneklik sağlama yollarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının, araştırdığı gelen bilgiler arasında.

Konuyla alakalı Bloomberg, daha önce ABD’nin Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını gözden geçirebileceğini yazmıştı. Reuters ise Beyaz Saray’ın enerji yaptırımlarında hafifletme ihtimalini araştırma talimatı verdiğini bildirdi.

ABD yönetiminin bu adımı, Ukrayna’daki savaşın çözümüne yönelik olası anlaşmalar bağlamında değerlendirdiği belirtiliyor. G7 ülkeleri de fiyat tavanı politikasını yeniden gözden geçirme konusunda esneklik gösterebilir.

Bloomberg’in haberinde ayrıca, G7 ülkelerinin Rusya’ya karşı ortak açıklama metninde sert ifadeleri yumuşattıkları bilgisi yer aldı. Örneğin, 18 Şubat tarihli ilk taslakta, üyelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyatı düşürerek Moskova’yı müzakereye zorlayacakları belirtilmişti. Ancak bu ifade, nihai metinden çıkarıldı ve ortak açıklama yayınlanmadı. Bloomberg, bu değişikliğin ABD’nin tutumuyla bağlantılı olduğunu aktardı.

G7 ve AB’nin Rus Petrolüne Getirdiği Kısıtlamalar

Aralık 2022’de G7 ülkeleri (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya), Avrupa Birliği ve Avustralya tarafından Rus petrolüne 60 dolar varil fiyat tavanı getirilmişti. Şubat 2023’te bu tavan, rafine petrol ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletildi: Dizel yakıt için 100 dolar/varil, Mazot ve benzeri ürünler için 45 dolar/varil olarak belirlendi.

Bu fiyat seviyelerinde veya altında satış yapan Rusya, petrol ve petrol ürünlerini deniz yoluyla üçüncü ülkelere ihraç edebiliyor ve sigorta gibi lojistik hizmetlerden faydalanabiliyor. Ancak fiyat tavanını aşan satışlarda, G7 ülkelerinin sigorta ve taşımacılık hizmeti sağlaması yasaklanıyor.
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