Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi

Aynı zamanda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Anthony Fauci, reklamda koronavirüsle mücadelede "kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünemiyorum" diyor. Bu sözlerle, Fauci'nin, Trump'ın koronavirüs salgınına karşı verdiği tepkiden memnun olduğu anlaşılıyor.





Covid-19'la mücadele konusunda daha önce de Trump ile çatışan Fauci, aslında bu sözleriyle kendisinden ve diğer yetkililerden bahsettiğini söyledi.





Salgın hastalıklar uzmanı, şu ana dek hiçbir aday için destek açıklaması yapmadı.





Tartışmanın nedeni ne?

30 saniyelik kampanya reklamında, Dr. Fauci'nin sözlerinden önce "Başkan Trump koronavirüsten toparlanıyor, Amerika da" deniyor.





Daha sonra Fauci'nin "Neredeyse tüm zamanımı buna ayırıyorum. Her gün görev gücüyle birlikte Beyaz Saray'dayım. Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum" sözleri duyuluyor.





Fauci'nin görüntüleri, Fox News'e Mart ayında verdiği bir röportaja ait.





Fauci yaptığı yazılı açıklamada "Cumhuriyetçi Parti'nin reklam kampanyasında izinsiz kullanılan sözler, federal sağlık yetkililerinin çabalarıyla ilgili genel anlamlı bir açıklama, bağlamından kopartıldı. Yaklaşık 50 yıllık kamu hizmetimde, hiç açıkça bir siyasi adaya destek vermedim" diye konuştu.





Trump kampanyası ise reklamı savundu.





Kampanya ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, "Bunlar Dr. Fauci'nin kendi sözledi. Görüntüler, Dr. Fauci'nin Trump yönetimini övdüğü ulusal televizyon röportajından. Söylenen sözler doğru ve direk Dr. Fauci'nin ağzından" dedi.



