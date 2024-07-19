Beyaz Saray son noktayı koydu: Biden adaylıktan çekiliyor mu?

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Bates'in açıklamaları, Biden'ın aile üyelerinin çekilme planı kurguladığına dair bir haberin yayınlanmasının üzerine geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Cuma günü basına yaptığı bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Demokratların önümüzdeki seçimlerdeki başkan adayı Joe Biden'ın yarıştan çekileceğini yalanladı."Böyle bir şey olmayacak. Bu iddialarda bulunan kişiler, ailesi veya ekibi adına konuşmuyorlar ve onların yanıldıkları ispatlanacak" ifadelerini kullandı.NBC'de yayınlanan bir haberde Biden'ın aile üyelerinin "dikkatlice hesaplanmış" bir çekilme planı üzerine kafa yordukları belirtilmişti.Ayrıca ABD merkezli haber sitesi Axios'un perşembe günü yayınladığı bir haberde Biden'ın Demokrat Parti üyeleri ve yakın arkadaşları tarafından haftasonuna kadar ikna edilerek yarıştan çekileceği belirtilmişti.Haberde ayrıca, Demokrat Parti üst düzey liderleri ve bağışçılarının, Biden'a görevde kalması halinde eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump karşısında ağır yenilgiye uğrayacağı söylediği de kaydedilmişti.81 yaşındaki Biden'ın Trump ile çıktığı ilk canlı yayında gösterdiği zayıf performansı ardından başlayan Demokratlar'ın "yarıştan çekil" çağrıları, ciddi oranda arttı.Amerikan ABC News kanalı ABD Senatosu Demokrat Parti Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın Cumartesi günü Biden'ı Delaware'deki Rehoboth Beach'teki evinde ziyaret ettiğini aktardı. Schumer'ın Biden'la açık bir konuşma yaptığı ve 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin en iyisi olacağını söylediği belirtildi.Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de Biden'a, adaylığının Demokratların kazanma ihtimaline zarar verdiğini söylediği belirtildi. Pelosi'nin Biden ile yüz yüze bir görüşme yapıp yapmadığına dair bir bilgi verilmedi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokratlara katıldı.Biden, Bet News haber kanalına Salı günü verdiği röportajda, ilk kez başkanlık yarışından çekilebileceğini söylemişti. Yarıştan çekilmesini sağlık durumuna bağlayan Biden, hangi şartlarda çekilebileceği sorusuna "Ortaya çıkan bir sağlık sorunum olursa, evet" diyerek cevap vermişti.Beyaz Saray'dan Çarşamba akşamı yapılan açıklamada Biden'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurulmuş ve ardından ABD Başkanının Delaware'deki evinde "kendini izole ederek, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği" belirtilmişti.