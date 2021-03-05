Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Erdoğan açıklaması /05 Mart 2021 22:38

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Erdoğan açıklaması

Biden'ın göreve gelmesi sonrasında yeni bir döneme giren Türkiye - ABD ilişkileri kapsamında merakla beklenen gelişmelerden birisi de Biden ile Erdoğan'ın görüşmesi konusu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bu konuda bir açıklama geldiği ve iki liderin bir telefon görüşmesi yapmasının beklendiği belirtildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hâlâ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim" dedi.

Psaki, ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere de cevap verirken, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık" ifadesini kullandı.

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı" diye konuştu.
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