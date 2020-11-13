Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray Sözcüsü'nden çok konuşulacak çıkış /13 Kasım 2020 22:04

Beyaz Saray Sözcüsü'nden çok konuşulacak çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağı yönündeki bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany bakın nasıl bir cevap verdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanan Joe Biden'ın ocak ayındaki yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.  

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor. 

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda" yanıtını verdi.

"Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak" yanıtını vermişti. 
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