Beyaz Saray Sözcüsü'nden ilk gaf: ‘Space Force’u uçak sandı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, son günlerde tartışma konusu olan "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" hakkındaki görüşlerini paylaştı. Trump döneminde kurulan yeni kuvvet komutanlığının aynı şekilde muhafaza edilip destekleneceğini kaydeden Psaki, "Uzay Kuvvetlerinin kurulmasına yönelik kararı gözden geçiriyor değiliz. Yeni kuvvet, Biden yönetiminin tam desteğine sahiptir" yorumunu yaptı. Psaki ayrıca, 21. yüzyılda ABD'nin uzayda olması gerektiği şekilde yer almasının partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve Kongrenin de tam desteğinin önemli olduğunu belirtti. Bir gazetecinin sorusu karşısında Space Force'u ABD Başkanı'na ait uçak olan 'Air Force One' ile karıştıran Psaki, "Vay, Space Force, bu günümüzün uçağı" yanıtını verdi. Psaki, bunun çok ilgi çekici bir soru olduğunu ve Uzay Kuvvetleri'ndeki irtibat kişisinden bilgi alıp konuyu netleştirme sözü verdi. Psaki, bu kişiyi bilmediğini de itiraf ederek öğrenmeye çalışacağını belirtti.









SİLAHLI KUVVETLERİNİN ÖNEMİ AZALIYOR

Psaki'nin bu yanıtı ABD'li Kongre üyelerinin ve gazetecilerin tepkisini çekti. Psaki'den derhal özür dilemesini isteyen Kongre üyesi Mike Rogers, sözcünün bu tavrının silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin önemini azalttığını vurguladı. Basın toplantısında soruyu yönelten Bloomberg muhabiri Josh Wingrove da, "Ordunun bir dalı hakkındaki soru karşısında 'günümüzün uçağı' diyerek dalga geçti" ifadelerini kullandı.