Beyaz Saray: Taliban'la iletişimdeyiz

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın basın toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sullivan, "insanların güvenli bir şekilde havalimanına getirilmesi" için Taliban'la iletişim halinde olduklarını kaydetti.





Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan askerlerini geri çekme kararını savunduğu açıklamasını yinelerken, aksi takdirde yaşanacak "insani kayıpları" değerlendirerek Biden'ın bu yolu seçtiğini söyledi.





Sullivan, Taliban'ı durdurmanın ancak ABD askerlerinin varlığını Biden yönetimine devredilenden kat kat daha fazlasına çıkararak mümkün olduğunu belirtti.





Sullivan ayrıca, "insanların güvenli bir şekilde havalimanına" getirilmesi için Taliban'la iletişim halinde olduklarını kaydetti.