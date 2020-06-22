Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Trump şaka yapıyor /22 Haziran 2020 15:22

Beyaz Saray: Trump şaka yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, aylar sonra, cumartesi günü Tulsa kentinde yaptığı seçim mitinginde, taraftarlarına kampsamlı Coronavirus testi programının "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söylemiş ve bu nedenle ABD'nin dünyada en çok vaka görülen ülke olduğunu belirmişti. Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin bir şaka olduğunu savundu.

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Trump "Test yaparsanız, daha çok sayıda insanı, daha çok sayıda vakayı bulursunuz. Ben de ekibime 'Testleri yavaşlatın' dedim" diye konuşmuştu.

Ancak Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin bir şaka olduğunu savundu.

Trump, konuya bugün bir Twitter mesajında değindi ve yine çok fazla test yapılınca, çok fazla vaka bulunduğu savundu. Ancak bazı sağlık uzmanları bu görüşe karşı çıkıyor.

Hem vaka hem de ölümlerde dünyada birinci olan ABD'de şu ana dek 2,3 milyon vaka görüldü ve 120 bin kişi hayatını kaybetti. 
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