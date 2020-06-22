Beyaz Saray: Trump şaka yapıyor

Trump "Test yaparsanız, daha çok sayıda insanı, daha çok sayıda vakayı bulursunuz. Ben de ekibime 'Testleri yavaşlatın' dedim" diye konuşmuştu.







Ancak Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin bir şaka olduğunu savundu.





Trump, konuya bugün bir Twitter mesajında değindi ve yine çok fazla test yapılınca, çok fazla vaka bulunduğu savundu. Ancak bazı sağlık uzmanları bu görüşe karşı çıkıyor.





Hem vaka hem de ölümlerde dünyada birinci olan ABD'de şu ana dek 2,3 milyon vaka görüldü ve 120 bin kişi hayatını kaybetti.