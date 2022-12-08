Beyaz Saray: Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz

Euronews'ingöre, John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'nin kuzeybatısında, sivilleri şu ankinden daha fazla risk altına sokacak, Suriye'deki birliklerimizi ve personelimizi ya da IŞİD'le mücadele misyonumuzu tehlikeye atacak askeri operasyonlar görmek istemiyoruz" dedi.ABD'nin Türkiye'nin terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğunu kabul ettiğini de vurgulayan Kirby, "Türk halkının karşı karşıya olduğu tehdidin farkındayız ancak Suriye'nin kuzeybatısında askeri operasyonlar düzenleme fikrinin bu tehdidi bertaraf etmenin en iyi yolu olduğuna inanmıyoruz" dedi.Türkiye, Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrası Suriye'nin kuzeyine yönelik bombardıman ve hava operasyonlarını arttırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, Türk ordusunun bir kara harekatına hazırlandığı mesajını verdi.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin havadan bombardımanları nedeniyle ABD ile yürüttüğü ortak operasyonları durdurmuş, daha sonra ortak devriyelere yeniden başlandığını duyurmuştu.