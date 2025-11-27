Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 askeri personel hayatını kaybetti /27 Kasım 2025 10:18

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 askeri personel hayatını kaybetti

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu açıklamıştı. 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray yakınlarında 2 askeri personelin vurulduğunu açıkladı.

Batı Virginia Valisi, Beyaz Saray yakınlarında vurulan iki Ulusal Muhafız üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Noem paylaşımında başka ayrıntıya yer vermezken, Washington polisi Beyaz Saray'a bir blok uzaklıkta bir silahlı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Washington Polis Departmanı ise ayrı bir açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

BEYAZ SARAY'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Polis, şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

TRUMP, SALDIRI SIRASINDA GOLF SAHASINDAYDI
ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall’a bir helikopter iniş yaptı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Trump, Ulusal Muhafızların saldırıda ağır yaralandıklarını belirterek, saldırganın da ağır yaralı olduğunu ifade etti. Saldırganı "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.
