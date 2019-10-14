Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray yaptırımları konuşmak üzere toplandı /14 Ekim 2019 16:07

Beyaz Saray yaptırımları konuşmak üzere toplandı

Washington'da Beyaz Saray’da Türkiye toplantısı yapıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatıyla ilgili gazetecilere yeni açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ulusal güvenlik ekibinin toplantılarının ardından Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili bir karar verebileceğine işaret etti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik ekibinin dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bunun ardından Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.

Ankara'nın attığı  adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi. 

Trump da bu sabah attığı tweetlerde "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadesini kullandı. 

Mnuchin 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında "Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ama gerekirse Türk ekonomisine kepenk kapattırırız" diye konuşmuştu.

Hazine Bakanı, Trump'ın yaptırım için yetkilendirme verdiğinden ama yetkilendirmeleri henüz faal hale getirmediğinden söz etmişti. 
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