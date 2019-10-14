Beyaz Saray yaptırımları konuşmak üzere toplandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik ekibinin dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bunun ardından Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.







Ankara'nın attığı adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi.





Trump da bu sabah attığı tweetlerde "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadesini kullandı.





Mnuchin 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında "Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ama gerekirse Türk ekonomisine kepenk kapattırırız" diye konuşmuştu.





Hazine Bakanı, Trump'ın yaptırım için yetkilendirme verdiğinden ama yetkilendirmeleri henüz faal hale getirmediğinden söz etmişti.