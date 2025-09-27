Beyaz Saray, Zelensky’nin Tomahawk seyir füzeleri talebini değerlendiriyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna’ya daha önce verilen füzelerden yaklaşık 10 kat daha uzun menzile sahip olan bu silahlar, çok daha derin hedefleri vurma kapasitesi taşıyor.





Basına yansıyan bilgilerde Zelensky-Trump görüşmesi "son derece pozitif" olarak nitelendirildi.





Financial Times'ın haberine göre Trump, Zelenski’ye Kiev'in Moskova veya St. Petersburg'u vurma kapasitesi olup olmadığını Temmuz ayında da sormuştu. Beyaz Saray bu soruyu doğrularken, Trump'ın herhangi bir eylem için çağrı yapmadığını vurgulamıştı.





WSJ: Trump, Kiev'in Rusya İçlerine Saldırı Kısıtlamasının Kaldırılmasına Sıcak Bakıyor





The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanma yasağının kaldırılmasına sıcak baktığını dile getirdi.





İddiaya göre Zelenskiy, görüşme sırasında Trump'tan, menzili 2.500 km'ye varan Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere daha fazla uzun menzilli füze tedarik etmesini ve bu silahların Rusya sınırları içindeki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermesini talep etti. Trump'ın bu fikre karşı çıkmadığı, ancak herhangi bir taahhütte bulunmaktan kaçındığı belirtildi.





Haberde, Beyaz Saray'ın Tomahawk füzeleri de dahil olmak üzere uzun menzilli silah seçeneklerini değerlendirdiği, ancak nihai bir kararın henüz verilmediği ifade edildi. Önümüzdeki hafta Washington'a gidecek olan bir Ukrayna heyetinin, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve yardımcısı Elbridge Colby ile Rusya'ya yönelik saldırı izinleri de dahil olmak üzere savunma ihtiyaçlarını görüşeceği kaydedildi.





Haberde, özellikle Pentagon içindeki yetkililerin, Ukrayna'nın Rusya içlerine saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunda temkinli olduğuna dikkat çekildi. Savunma Bakanlığı bürokratlarının, bu tür saldırıların savaşın tırmanmasına yol açabileceği endişesi taşıdığı ve bu nedenle bahar aylarından bu yana ATACMS füze fırlatımlarına onay vermeyi bloke ettikleri iddia edildi.





Rusya'dan sert uyarı ve misilleme ihtimali





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023'te yaptığı bir açıklamada, "Ukrayna'ya sağlanan batılı sistemlerin menzili ne kadar artarsa, tehdidi kendi sınırlarımızdan o kadar uzağa itmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.





Ukrayna'nın daha kısa menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarındaki hedefleri vurmasının ardından, Rusya'nın Dnipro kentindeki bir askeri-sanayi tesisine yönelik "Oreshnik" balistik füze saldırısıyla misilleme yapmıştı.