Beyaz Saray'da 2'nci dalga

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yeni başkan seçilecek. Seçime sayılı günler kala Beyaz Saray 2'nci bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dalgasıyla karşı karşıya.





Koronavirüs Görev Gücü’nün başında olan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yanında çalışan 5 kişinin testi pozitif çıktı.







Yetkililer Pence’in çevresindeki pozitif vak'alar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.





MIKE PENCE'İN TEST SONUCU NEGATİF





Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kısa süre önce Özel Kalem Müdürü Short ile yakın temasla görüştüğü belirtiliyor, ancak Pence’in sözcüsü Devin O’Mallley, Pence ve eşinin cumartesi ve pazar yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

Mike Pence çevresindeki vak'a kümesine rağmen pazar günü seçim öncesi seyahatlerine devam ederek Kinston’daki bir akşam mitingi için Kuzey Carolina’ya gitti.