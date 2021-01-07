Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'da istifa dalgası /07 Ocak 2021 10:03

Beyaz Saray'da istifa dalgası

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve şiddet olaylarının ardından Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi.

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu.

Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.

Ulusal Güvenlik Danışmanının da istifa etmeyi düşündüğü iddiası

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.
İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girdi. Olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlarken, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

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