Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'da hareketli dakikalar: Silahlı bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi /09 Mart 2025 16:54

Beyaz Saray'da hareketli dakikalar: Silahlı bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında, silahlı bir kişi güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

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ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidebileceği ve 'intihar eğilimli' olduklarından şüphelendikleri bir kişiyi Gizli Servis ekiplerine bildirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmiş halde buldu.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Ekiplerin araca yaklaştığı eşyada, şüpheli şahıs ateş açarken, güvenlik güçleriyle arasında çatışma çıktı.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerini kullanıldı.

Gizli Servis memurları tarafından vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken yaşayıp yaşamadığı ise henüz öğrenilemedi.
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