Sözcü’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüsü olduğunu açıklamasından sonra gözler Trump´ın çevresine çevrilmişti.Başkan Trump ile temas eden korona virüsü testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de korona virüsü olduğu belirtildi.







DANIŞMANLARI KORONA OLMUŞTU





ABD yönetiminde korona virüsü testi pozitif olan ve Başkan Trump´la temas eden kişiler arasında; Trump’ın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.





SENATÖRLER DE KORONA OLDU







Başkan Trump ile temas eden ve corona virüsü testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins ile birlikte geçen cumartesi Beyaz Saray’da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.

Kaynak Yeniçağ: Beyaz Saray'da korona virüs alarmı