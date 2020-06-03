Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'da 'ordunun göreve çağrılması' tartışması /03 Haziran 2020 22:52

Beyaz Saray'da 'ordunun göreve çağrılması' tartışması

ABD'de meydana gelen protestolar sonrasında ordunun göreve çağrılmasını desteklemediğini açıklayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bu yorumunun ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany tarafından yapılan açıklamada bu konudaki yetkinin ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğu belirtildi.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bugün ordunun protestoları bastırmak için görevlendirilmesine karşı çıktığını söylemesinin ardından Beyaz Saray, bu konuda yetkinin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany "Başkaldırı Yasası'nı uygulamaya geçirmek yalnızca başkanın yetkisindedir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoları kontrol altına almak için ordunun sokağa çıkarılması fikrine itiraz etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önceki konuşmasında gerekirse orduyu sokağa çıkaracağını söylemişti.
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