Samanyolu Haber /Dünya / Şifre krizi! /23 Kasım 2019 22:56

Şifre krizi!

Eylül ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekibinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan John Bolton'ın dün attığı tweete Beyaz Saray'ın cevabı gecikmedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray arasında Twitter krizi çıktı.

Bolton dün şahsi Twitter hesabında, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular." ifadelerini kullanmıştı.

“BOLTON'IN DURUMUNU DA YAŞLILIĞINA VERİYORUM”

Bolton'ın bu paylaşımı ABD basınında gündem olurken Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da konuya dair Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevi süresince şahsi hesabını kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Grisham, Bolton'ın yaşlılık sebebiyle hesabının şifresini unutmuş olabileceğini iddia etti.

Grisham, "Kendi babamdan örnek veriyorum, bazen ilerleyen yaşı sebebiyle anlayamayabiliyor, fakat Twitter şifrenizi unutmuşsanız siteyle irtibata geçip şifrenizi yenileyebiliyoruz. Bolton'ın durumunu da buna (ilerleyen yaşına) veriyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BOLTON'A SERT SÖZLER

Özellikle Venezuela ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı.

Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulamış ve danışmanını "Bay sert adam" diye nitelendirmişti.
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