Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Cumhuriyetçi Parti kurultayının dördüncü ve son gününde Beyaz Saray'daki davete katılan Cumhuriyetçiler çıkışta protestocularla karşılaştı. Beyaz Saray önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi, tören sırasında patlayan hava fişek gösterilerine el hareketleriyle karşılık verdi.





Trump'ı koronavirüsten ölen 180 bini aşkın insandan sorumlu tutan pankart da, yine hava fişek gösterisi sırasında açıldı.Zaman zaman polisin müdahale ettiği gösterilerde bir grup davetli ile karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı