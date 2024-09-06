Beyaz Saray'dan başkanlık seçiminde 'Harris'i destekleyen' Putin'e yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD başkanlık seçimleri konusunda Demokratların başkan adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı 'Kamala Harris'i destekleyeceğini' ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta" diye seslendi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kirby, dün telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, ABD başkanlık seçimleri ile ilgili yorum yapan Putin'e tepki gösterdi. Putin'in Harris'e destek vereceği yönündeki açıklaması sorulan Kirby, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta. Kendisi kimseyi şu veya bu yolla desteklememeli" dedi. Kirby, ABD'nin yeni başkanının kim olacağına sadece Amerikan halkının karar vereceğini vurgulayarak, Putin'in ABD başkanlık seçimleri konusunda yorum yapmayı ve seçimlere müdahale girişiminde bulunmayı bırakması gerektiğini belirtti.



Ne olmuştu?



Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılan Putin, bir soru üzerine gülümseyerek, "Size söylediğim gibi bizim favorimiz Başkan Biden'dı. Şimdi kendisi yarıştan çekildi fakat destekçilerinden Bayan Harris'i desteklemesini istedi, dolaysıyla biz de bunu yapacağız, onu destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Putin, konuşmasına, "Tabii ki tercih Amerikan halkına aittir ve biz de o karara saygı duyacağız. Favorilere karar vermek bize düşmez, bu Amerikan halkının seçimidir" sözleriyle devam etmişti. ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın görevde olduğu süreçte Rusya'ya diğer herkesten daha fazla yaptırım uyguladığını savunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kamala Harris'in yüksek sesle ve 'bulaşıcı' şekilde güldüğünü anımsatarak, "Demek ki her şeyden memnun" yorumunu yapmıştı.



Demokratların ilk başkan aday adayı Başkan Joe Biden, resmi olarak Demokratların adayı olmasına yetecek desteğe ulaşsa da özellikle Trump ile CNN'de düzenlenen canlı münazaradaki performansı dolayısıyla kendi partisinden bazı isimler de dahil olmak üzere eleştirilmiş, Biden bu süreçte başkanlık yarışından çekilerek yerine Harris'i aday göstermişti. Geçen ay yapılan Demokrat Parti Kongresi'nde Harris resmen partinin adayı oldu.