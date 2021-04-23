Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması geldi /23 Nisan 2021 21:54

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştığı ifade edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı. Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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