Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan 'Güney Kore' açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz /03 Aralık 2024 19:46

Beyaz Saray'dan 'Güney Kore' açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim kararının ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

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Beyaz Saray, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Güney Koreli yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'li sözcü, "ABD yönetimi, Güney Kore hükümetiyle temas halinde ve gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.
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